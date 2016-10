KI.KA 12:00 bis 13:25 Märchenfilm Der dritte Prinz CS 1983 Frei nach Motiven des Märchens "Die Zwillingsbrüder" von Karel Jaromír Erben Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Königreich des Löwen betrauern König und Königin den verschwundenen Sohn. Prinz Jindrich hatte sich in das Bild der wunderschönen Prinzessin vom Diamantenberg verliebt und war ausgezogen, sie zu suchen. Doch er kehrte nie zurück. Seine beiden jüngeren Brüder verlieben sich ebenfalls in diese Prinzessin und begeben sich nacheinander auf die Suche nach ihr. Dabei müssen sie drei Aufgaben erfüllen. Während Prinz Jaromir, geblendet von den Diamanten in Stein verwandelt wird, lehnt Jaroslav all die schönen glitzernden Dinge ab und kann dadurch seine Brüder befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Libuse Safránková (Prinzessin Milena / Prinzessin vom Diamantberg) Pavel Trávní?ek (Prinz Jarosvlav / Prinz Jaromír) Ji?í Barto?ka (Prinz Jindrich) Lud?k Munzar (König) Jana Hlavá?ová (Königin) Zora Jandová (Týna) Ota Sklen?ka (Hausmeister) Originaltitel: The Third Prince Regie: Antonín Moskalyk Drehbuch: Ota Hofman, Antonín Moskalyk Kamera: Jirí Sámal Musik: Ivan Kurz