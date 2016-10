Das Erste 04:05 bis 04:35 Magazin ttt - titel thesen temperamente Agentenkrieg in Deutschland: Das wahre Gesicht des BND / Der Rächer seiner Tochter: Das Justizdrama um den Fall Kalinka als Spielfilm / Weltbürgerin, Bestsellerautorin, Feministin: Elif Shafak über die Türkei unter Erdogan und ihren neuen Roman / Big, bigger, biggest: David Hockney: Sein Lebenswerk im XXL-Format / Patriotische Amazonen: Sonja Hamads Portraits von kurdischen Kämpferinnen gegen den IS D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken ttt wird im wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen der ARD Landesrundfunkanstalten verantwortet: BR, HR, MDR, NDR, RBB und WDR. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Moor Originaltitel: ttt - titel thesen temperamente