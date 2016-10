Das Erste 01:10 bis 03:03 Drama Das geheime Leben der Worte E 2005 Stereo Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Hörgerät kann hilfreich sein: Will man seine Ruhe haben, schaltet man es einfach ab. So hält es die schwerhörige Fabrikarbeiterin Hanna (Sarah Polley), die - irgendwo in einem nördlichen Land - in selbst gewähltem Autismus dahinlebt. Ihr Chef verordnet Hanna, die sich seit vier Jahren keinen Tag frei genommen hat, schließlich einen Zwangsurlaub. Hanna ist verunsichert, sie weiß nicht, was sie mit der freien Zeit anfangen soll. Durch Zufall bekommt sie in einem Restaurant mit, wie jemand händeringend nach einer Krankenschwester für eine Bohrinsel im Atlantik sucht. Hanna hat als Pflegerin gearbeitet und nimmt den Job dankbar an. Auf der künstlichen Plattform, die nach einem verheerenden Unfall bald aufgegeben werden soll, leben noch eine Handvoll einsamer Männer und eine Gans. Hannas Patient Josef (Tim Robbins), der bei einem Unfall schwere Brandwunden erlitten hat, ist kurzzeitig erblindet: ideale Voraussetzungen für die Einzelgängerin, die sich fast immer von der Welt abschottet. Doch je mehr sie schweigt, umso beharrlicher versucht Josef mit ihr, der Stimme mit dem fremden Akzent, zu plaudern und zu flirten. Doch Hanna wahrt ihr Geheimnis so lange, bis er selbst seine Seelenwunden entblößt. Zögernd berichtet sie von jenem traumatischen Erlebnis, das ihr Leben zerstört hat. Und sie lässt ihn ihre Narben ertasten. Regisseurin Isabel Coixet, die mit "Mein Leben ohne mich" ein packendes Melodram über eine Todgeweihte drehte, hat auch dieses mehrfach preisgekrönte, sensible Drama auf die Kanadierin Sarah Polley, einen stillen Star des Arthouse-Kinos, zugeschnitten: Hinter Hannas Augen lauern so viel Trauer, Horror und Wut, dass die stille Hoffnung "Lach doch mal!" im Keim erstickt wird. Coixet nähert sich der Enthüllung und dem eigentlichen Filmthema auf metaphorischen, elliptischen Umwegen - mit Hilfe einer feinfühligen Liebesgeschichte und kleinen Ereignissen, die Hanna dazu bringen, ihren Schutzpanzer abzulegen. Mit ihrer Beichte ändert sich der humorvoll-lakonische Tonfall des Filmes und lässt Hannas verbissenen Rückzug auf sich selbst als starken, hoffnungsvollen Überlebenswillen erscheinen. Zugleich weitet sich das intime Drama zu einem Diskurs über den jüngsten europäischen Krieg mit seinen Verbrechen, die ihr geheimes Leben entfalten, gerade wenn man nicht darüber spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Polley (Hanna) Tim Robbins (Josef) Sverre Anker Ousdal (Dimitri) Danny Cunningham (Scott) Dean Lennox Kelly (Liam) Daniel Mays (Martin) Emmanuel Idowu (Abdul) Originaltitel: The Secret Life of Words Regie: Isabel Coixet Drehbuch: Isabel Coixet Kamera: Jean-Claude Larrieu Altersempfehlung: ab 6