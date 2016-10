Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Zahltag D 2016 2016-10-09 20:15 Stereo Untertitel HDTV Merken Neuer Falls aus Dortmund. Aufregung in der Dortmunder Innenstadt: Ein Motorradfahrer wird von zwei Männern in einem Geländewagen attackiert. Sie haben es offenbar auf seinen Rucksack abgesehen. Der Mann setzt sich zur Wehr, und es kommt zu einer Schießerei, nach der zwei Tote und eine Schwerverletzte zu beklagen sind. Für die Kommissare Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Daniel Kossik deutet alles darauf hin, dass es sich hier um einen Konflikt in der kriminellen Rocker-Szene handelt. Und auch im Team der Dortmunder Mordkommission brodelt es. – Actionreiche Geschichte, rasant umgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Hartmann (Peter Faber) Anna Schudt (Martina Bönisch) Aylin Tezel (Nora Dalay) Stefan Konarske (Daniel Kossik) Sybille J. Schedwil (Greta Leitner) Oliver Masucci (Luan Berisha) Milan Peschel (Johannes Pröll) Originaltitel: Tatort Regie: Thomas Jauch Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Rodja Kükenthal Musik: Stephan Massimo