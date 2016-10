Das Erste 13:30 bis 15:00 Komödie Plötzlich Onkel D 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mechaniker Hannes Herbst (Fritz Karl) ist ein kauziger Einzelgänger. Er geht in seiner Autowerkstatt und seinem Faible für Oldtimer vollends auf. Darüber hinaus schätzt er nichts mehr als seine Ruhe. Doch damit ist es vorbei, als seine alleinerziehende Schwester Esther (Elena Uhlig) vor der Türe steht. Seit zehn Jahren herrscht zwischen den beiden Funkstille, weil Hannes sich bei der Pflege des kranken Vaters von ihr im Stich gelassen fühlte. Doch nun muss Esther dringend für ein oder zwei Tage ins Krankenhaus und hat niemanden, der auf ihre beiden kleinen Söhne Bruno (Orlando Lenzen) und Jonathan (Paul von Kunhardt) aufpasst. Widerwillig lässt Hannes sich breitschlagen - jedoch nicht, ohne den beiden lebhaften Rackern eine ellenlange Liste mit strengen Verhaltensregeln vorzulesen. Kinder sind aber nicht ganz so leicht zu handhaben wie Automotoren, und so gerät Hannes' pedantisch geordnetes Leben gehörig aus den Fugen - zumal Esther länger in der Klinik bleiben muss als geplant. Unerwartete Hilfe erhält er ausgerechnet von seiner lebensfrohen Nachbarin Lilli (Tina Ruland), die er eigentlich nicht ausstehen kann. Dank ihrer fröhlich-unbekümmerten Art bekommt Hannes' raue Schale allmählich Risse. Ja, er lädt die Musiklehrerin sogar zur großen Oldtimerrallye ein. Endlich will Hannes seinen Erzkonkurrenten Fritz Kaminski (Christian Tasche) schlagen. Doch unmittelbar vor dem Start erreicht die beiden eine dramatische Nachricht: Esther ist im Krankenhaus zusammengebrochen und muss notoperiert werden. Die liebevolle Familienkomödie "Plötzlich Onkel" lebt vom unwiderstehlichen komödiantischen Talent des Darstellers Fritz Karl, der zuvor meist ernste Rollen spielte. An seiner Seite sind Elena Uhlig als Schwester und Tina Ruland, die unvergessene Uschi aus "Manta Manta", zu sehen. Maria Sebaldt, Christian Tasche und Dagmar Sachse komplettieren das hervorragende Ensemble, zu dem auch die beiden Nachwuchsdarsteller Orlando Lenzen und Paul von Kunhardt gehören. Michael Kreindl inszenierte nach einem Buch von Stefan Kuhlmann, dessen Witz bereits die Komödie "Zwei Männer und ein Baby" prägte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fritz Karl (Hannes Herbst) Elena Uhlig (Esther Wortmann) Tina Ruland (Lilli Schneider) Paul von Kunhardt (Jonathan Wortmann) Orlando Lenzen (Bruno Wortmann) Johanna Kroll (Susi Schneider) Maria Sebaldt (Astrid Schmitz) Originaltitel: Plötzlich Onkel Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Stefan Kuhlmann Kamera: Roman Nowocien Musik: Titus Vollmer Altersempfehlung: ab 6