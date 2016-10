Das Erste 12:03 bis 12:45 Diskussion Presseclub Pöbeleien, Fremdenhass, Anschläge - wie gefährlich ist der Rechtsruck in Ostdeutschland? D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Es sollte eine fröhliche Feier und ein Signal der Weltoffenheit sein - doch der Tag der Deutschen Einheit in Dresden produzierte hässliche Bilder. Demonstranten verunglimpften Politiker als "Volksverräter"; Ausländer wurden verhöhnt und beschimpft. Schon in der Woche zuvor hatte es in Dresden Brandanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum gegeben. Die Zahl von ausländerfeindlichen Attacken und Anschlägen hat im vergangenen Jahr stark zugenommen - auch in Ostdeutschland, und dort speziell in Sachsen. Heidenau, Bautzen, Clausnitz: Diese Orte stehen symbolisch für viele fremdenfeindliche Übergriffe und die Schwierigkeiten des Rechtsstaates, damit angemessen umzugehen. Und nirgendwo ist die rassistische Pegida-Bewegung stärker als in Dresden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Volker Herres Gäste: Gäste: Bettina Gaus (taz.die tageszeitung), Frank Jansen (Der Tagesspiegel), Heinrich Maria Löbbers (Sächsische Zeitung), Christoph Seils (Cicero) Originaltitel: Presseclub