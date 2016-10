Das Erste 07:10 bis 08:10 Magazin Tigerenten Club Der Club zum Mitmachen D Stereo Untertitel HDTV Merken 40 Streetart-Talente aus Bochum und jede Menge internationale Artisten trainieren, proben und schwitzen ein Jahr lang, um die perfekte Crossover-Show verschiedenster Streetart-Disziplinen, moderner internationaler Artistik, fetten Beats und fantasievoller Videoperformance auf die Bühne der Jahrhunderthalle in Bochum zu bringen. Das seit 2010 ausverkaufte Streetart-Festival begeistert nicht nur das Bochumer Publikum, sondern inzwischen auch über die Region hinaus. Im "Tigerenten Club"-Studio tanzen heute Sebastian, Zena und Felix den Moderatoren Muschda und Malte auf der Nase rum - und zwar mit coolen Breakdance- und Hip Hop-Moves. Sie erklären den Kids im Studio, was Urbanatix ist, was ihnen ihre Show bedeutet und wie sie sich mit ihr zusammen entwickelt haben. Außerdem stellen sie die Trainingsstätte Open Space vor - von Urbanatix ins Leben gerufen und mittlerweile ein Tummelplatz für jeden, der sich in Streetart-Artistik versuchen will - unter dem Motto: "Each one teach one" wird hier jeder zum Lehrer und Schüler gleichzeitig. Klar, dass sie ihr Tanzkönnen auch an die Kids im Studio weitergeben und mit ihnen coole Moves trainieren. Die Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona begleiten ihre Spieleteams durch spannende Duelle. Dabei kämpfen die Tigerenten vom Edith-Stein- Gymnasium aus Bretten (Baden-Württemberg) und die Frösche von der Schloss-Realschule aus Gaildorf (Baden-Württemberg) um den goldenen Pokal und die Spende für ein Hilfsprojekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tigerenten-Club Altersempfehlung: ab 6