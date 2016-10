Das Erste 05:55 bis 06:20 Magazin Wissen macht Ah! Schmerzen in Terzen Shary und Ralph: / Warum schließt man beim Schlafen die Augen? / Warum ist der Boxring eckig? / Warum ist Klopapier immer in kurze Abschnitte unterteilt? / Warum singt man schief mit, wenn man einen Kopfhörer aufhat? / Warum greift man sich immer reflexartig an die Stelle am Körper, an der man sich gerade gestoßen hat? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Shary und Ralph hören und gehen heute dahin, wo es wehtut. Sie zeigen, wie man auf einer Gitarre traurige Töne anschlägt und woraus ein Regenmacher besteht. Wer ihre Bauanleitung befolgt, der kann schon bald im selbst produzierten Regenrauschen unbeliebte Schallwellen untergehen lassen. Warum schließt man beim Schlafen die Augen? Mit offenen Augen zu schlafen, das wäre ein Traum. Wer genau hinschaut, erkennt: Ohne geschlossene Augenlieder ist bei uns Menschen an Schlaf nicht mal zu denken. Das hat viel mit angeborenen Reflexen und dem Schlafhormon Melatonin zu tun. Warum ist der Boxring eckig? Warum ist Klopapier immer in kurze Abschnitte unterteilt? Warum singt man schief mit, wenn man einen Kopfhörer aufhat? Warum greift man sich immer reflexartig an die Stelle am Körper, an der man sich gerade gestoßen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Shary Reeves , Ralph Caspers Originaltitel: Wissen macht Ah!