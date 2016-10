Servus TV 17:05 bis 19:35 Drama Little Buddha I, F, GB, FL 1993 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der tibetanische Mönch Lama Norbu ist überzeugt, in dem achtjährigen amerikanischen Jungen Jesse die Reinkarnation des verstorbenen Lama Dorje erkannt zu haben. Er reist nach Seattle und erzählt dem Jungen die Geschichte Siddhartas (Keanu Reeves), der vor tausenden von Jahren allen Reichtum aufgab und zum Buddha wurde. Dabei überzeugt Norbu Jesses Eltern, ihren Jungen in ein Kloster nach Bhutan zu schicken. Dort soll eine Prüfung letztlich Klarheit über die Zukunft und Vergangenheit des Jungen bringen... Regie-Legende Bernardo Bertolucci (Der letzte Tango in Paris) schlägt mit "Little Buddha" eine Brücke zwischen westlicher Kultur und fernöstlicher Philosophie. Mit atemberaubenden Bildern schickt er den Zuseher auf eine fantastische Zeitreise, die vom modernen Amerika in die Vergangenheit Asiens führt. In den weiteren Rollen: Pop-Idol Chris Issak und Bridget Fonda! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Prinz Siddharta / Buddha) Chris Isaak (Dean Conrad) Bridget Fonda (Lisa Conrad) Alex Wiesendanger (Jesse Conrad) Ruocheng Ying (Lama Norbu) Raju Lal (Raju) Greishma Makar Singh (Gita) Originaltitel: Little Buddha Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Mark Peploe, Rudolph Wurlitzer Kamera: Vittorio Storaro Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 10