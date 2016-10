ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation Mythen-Jäger Der Turmbau zu Babel GB, AUS 2014 2016-10-10 05:40 Stereo 16:9 Live TV Merken In der Bibel ist zu lesen, Gott habe den Menschen beim Bau des Turms zu Babel die Sprache gegeben. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Turm wirklich existierte, und wenn ja, wo genau. Das Buch Genesis gibt dazu keine exakte Auskunft. Der Ägyptologe David Rohl hat Jahre damit verbracht, diese Geschichte zu erforschen. Er glaubt, einer Verwechslung in der Bibel auf die Spur gekommen zu sein, die den wahren Standort des Turms verraten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12