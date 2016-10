Servus TV 20:15 bis 21:15 Porträt Roy Black - eine Legende. Unvergessen Ein persönliches Porträt von Otto Retzer 2016 2016-10-09 01:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein sehr persönliches Porträt von Otto Retzer über seinen Freund Roy Black. Anlässlich des 25. Todestages blickt Otto Retzer auf die intensiven, gemeinsamen Jahre am Wörthersee zurück. Ein Ort, an dem Roy Black glücklich war und er selbst sein konnte. Emotionale Anekdoten, Interviews mit prominenten Freunden, Wegbegleiter und Fans, private Filmaufnahmen und original Filmausschnitte schaffen ein sehr intimes Bild des Menschen Roy Black in den letzten Jahren vor seinem tragischen Tod. Im Rahmen der Recherche zur Dokumentation hebt Otto Retzer noch einen ganz besonderen Schatz: einen bisher unveröffentlichten Song von Roy Black! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie