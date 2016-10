Servus TV 13:40 bis 14:40 Dokumentation Könige der Lüfte - Wie Tiere den Himmel eroberten Erste Flieger GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der renommierte Naturfilmer David Attenborough bricht auf zu einer außergewöhnlichen Reise, um eine der spannendsten Geschichten der Natur zu enträtseln: Die Evolution der fliegenden Tiere. Er beginnt seine Entdeckungstour, indem er die unerwartet fortgeschrittene Welt der ersten Flieger, der Insekten, erforscht. Neuartige Aufnahmen geben Einsicht in eine erstaunliche Geschichte - vom ersten libellenartigen Lebewesen, das sich aus dem Wasser emporhob und mit vier Flügeln flog, bis zu den Käfern, die starre Flügel ausbildeten, um das Land zu bewohnen und Schmetterlingen, die über den halben Globus ziehen. Die Sendung schließt mit der genaueren Betrachtung des bemerkenswerten Kampffliegers unter den Insekten: der bescheidenen, aber überraschend akrobatischen Fliege. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Attenborough Originaltitel: Conquest of the Skies Drehbuch: David Attenborough Kamera: Paul Williams Musik: Joel Douek

