Servus TV 06:00 bis 06:55 Dokumentation In 80 Gärten um die Welt China und Japan GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Gartenexperte Monty Don besichtigt die schönsten Gärten in China und Japan. Zuerst reist der renommierte Autor zahlreicher Gartenratgeber zu den antiken Gärten von Suzhou, die auch als Venedig Chinas bekannt sind. Danach geht es weiter zu den Yellow Mountains. Schließlich besucht Monty Don den neuen Sommerpalast in Peking. Zuletzt gibt es noch einen Abstecher nach Japan. Dort besucht der Gartenexperte die Zen Gärten in Kyoto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monty Don (Himself - presenter) Originaltitel: Around the World In 80 Gardens Drehbuch: Monty Don Kamera: Gerry Dawson