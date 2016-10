ZDF 02:55 bis 04:35 Unterhaltung Clinton gegen Trump - das Duell aus St. Louis USA 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Das Rennen um das Weiße Haus geht in die heiße Phase mit den TV-Duellen der Präsidentschaftsbewerber. In St. Louis, Missouri, treten Hillary Clinton und Donald Trump zur zweiten TV-Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten an. Die Debatte findet in Form eines Townhall-Meetings statt. Zuschauer im Publikum richten Fragen direkt an Clinton und Trump. Moderatoren stellen Fragen zu aktuellen Themen, die auch über Social Media gesammelt werden. Die Debatte beginnt um 3:00 Uhr deutscher Zeit und dauert 90 Minuten. ZDF-USA-Korrespondenten sind live vor Ort und analysieren den Auftritt der Kandidaten, der die Wahl entscheiden kann. Das ZDF überträgt im Zweikanalton. In Google-Kalender eintragen