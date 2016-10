ZDF 14:00 bis 14:43 Dokusoap Der Haustier-Check D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Haustierexpertin Kate Kitchenham erklärt, worauf bei der Anschaffung eines tierischen Mitbewohners geachtet werden sollte. Überraschung für Carolin: Kate stellt der Hundenärrin Katzen als mögliche Haustiere vor. Reinhard und Gisela erleben, dass ein Zweithund nicht nur mehr Freude, sondern auch doppelte Arbeit bedeutet. Und für Sonja gibt es ein Happy End mit Tierschutzhund Peach. Ihr erster Fall führt die Haustierexpertin zu Carolin und Daniel, die sich einen Hund wünschen. Besonders Carolin hegt aus ihrer Kindheit viele positive Erinnerungen an das Zusammenleben mit einem Vierbeiner. Das wünscht sie sich nun auch für ihren Sohn Tyran. Und er soll Verantwortung im Umgang mit einem Tier lernen. Doch Kate Kitchenham ist skeptisch: Der vierjährige Junge ist einfach noch zu klein, um einen Hund zu umsorgen, und nicht alle Tiere dulden tapsige Kinderhände. Außerdem sind die Eltern berufstätig, und so wäre das neue Familienmitglied zu lange allein. Es sieht danach aus, als müsste sich Carolin von ihrem lang gehegten Wunsch verabschieden. Doch Kate hat eine Idee: Sie bringt die junge Mutter mit Hündin "Bella" zusammen, deren Besitzerin dringend einen Gassigänger sucht. Eine perfekte Lösung: Mutter und Sohn können Zeit mit einem Hund verbringen, ohne zu viele Verpflichtungen. Und die Tierexpertin hat sogar noch einen Plan: Sie stellt Carolin und Daniel Katzen vor. Und was niemand vermutet hätte: Hundefreundin Carolin verliebt sich sofort in ein verschmustes Katzenpaar. Als nächstes trifft Kate Gisela und Reinhard mit ihrem Rüden Apollo. Das Paar will sich einen zweiten Rhodesian Ridgeback anschaffen und hofft dabei auf Kates Unterstützung. Am liebsten wäre ihnen eine Hündin, denn besonders Pensionär Reinhard hegt einen Wunsch: einmal einen Wurf Welpen zu haben. Aber Hundeexpertin Kate weiß: Oberste Priorität bei der Entscheidung für einen Zweithund ist das Wohl des Ersthundes. Hunde sind zwar Rudeltiere, aber nur am Charakter des Ersthundes erkennt man, ob ein weiterer Hund überhaupt sinnvoll ist. Und so prüft Kate zunächst Apollos Sozialverhalten: Wie geht er mit anderen Hunden um? Wie eng ist seine Bindung zu seinem Herrchen, das er dann teilen muss? Doch auch für Reinhard gibt es mit einem zweiten Hund viel zu beachten: Denn jedes weitere Tier bedeutet nicht zwangsläufig mehr Spaß, aber auf jeden Fall mehr Arbeit. Und die Vierbeiner schauen sich voneinander nicht nur positives Verhalten ab, wie er bei einem Treffen mit einer Halterin erfährt. Sind Gisela und Reinhard dieser speziellen Erziehungsarbeit gewachsen? Für Tierschutzhund Peach ist das Happy End zum Greifen nah: Kate hat ein Blind Date für Sonja, ihren Sohn Jonas und den zarten Rüden arrangiert. Die Chancen stehen 50:50. Sonja ist zwar generell für einen Hund aus dem Tierschutz offen, doch ob ihr Peachs Charakter und sein Aussehen gefallen, ist noch ungewiss. Der kleine Hund nähert sich den Fremden zunächst auch nur vorsichtig. Vielleicht ist er doch noch zu schüchtern für Sonja und Jonas. Doch Peach scheint zu ahnen, dass er alles auf eine Karte setzen muss. Der Hund überschüttet Sonja schließlich mit seiner ganzen Zuneigung. Eine Geste, die selbst die erfahrene Hundeexpertin Kate fast zu Tränen rührt. Hier hat ein Hund seine Menschen ausgewählt, und auch für Sonja und Jonas ist klar: Peach gehört von nun an zu ihnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kate Kitchenham Originaltitel: Der Haustier-Check

