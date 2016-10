ZDF 09:30 bis 10:15 Sonstiges Evangelischer Gottesdienst Den Segen schmecken 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken In Gols, einem der bedeutendsten Weinorte Österreichs, kann man den Segen wirklich schmecken. Das meinen jedenfalls die beiden Pfarrerinnen der evangelischen Pfarrgemeinde. Sie laden pünktlich zur Weinlese zu einem Open-Air-Gottesdienst ein. Mitten in den Weingärten feiern die Golser ihr Erntedankfest. Sie danken für die Früchte ihrer Arbeit und erinnern sich zugleich daran, dass eine gute Ernte nicht selbstverständlich ist. Die Golser Musikgruppe QuetschFidel und der Chor Swinging Voices sorgen für die musikalische Gestaltung. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde am Zuschauertelefon bis 19:00 Uhr erreichbar. Telefonnummer: 0700 - 14 14 10 10 (6,2 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pfarrerin Magister Ingrid Tschank Originaltitel: Evangelischer Gottesdienst