ZDF 07:45 bis 08:10 Trickserie Bibi und Tina Folge: 1 Ferien auf dem Martinshof D 2004 Stereo Untertitel Wieder da Live TV Merken Bibi will nach Falkenstein in die Reiterferien. Aber sie verpasst den Zug. Kurz entschlossen fliegt sie auf ihrem Hexenbesen und landet aus Versehen mitten in einem Heuwagen auf dem Reiterhof der Familie Martin. Die Martins haben noch nie eine echte Hexe auf einem fliegenden Hexenbesen gesehen und sind entsprechend verwirrt. Bibi dagegen ist enttäuscht, denn mit ihren Reiterferien sieht es schlecht aus: Die Familie Martin kann die Pacht an den Grafen Falko von Falkenstein, dem das Anwesen gehört, nicht mehr bezahlen und muss den Hof in den nächsten Wochen verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Lee Hong, Gerhard Hahn Drehbuch: Elfi Donnelly Musik: Heiko Rüsse Altersempfehlung: ab 6