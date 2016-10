ZDF neo 02:00 bis 02:50 Krimiserie Der letzte Zeuge Familienbande D 2000 Stereo 16:9 Merken Nach einem Streit mit ihrem Ehemann flüchtet Maria Schwarzkopf in den Garten. Dabei muss sie sich übergeben und gerät unter Wasser des kleinen Teiches. Kurze Zeit später ist sie tot. Ihr Ehemann reagiert erst, als er sieht, dass eine Nachbarin den Vorfall beobachtet hat. Kripochef Joe Hoffer und Gerichtsmediziner Dr. Kolmaar wissen, dass die Obduktion für die Lösung des Falles wichtig ist. Doch nicht nur der Ehemann Karl Axer hatte ein Motiv, Maria umzubringen. Bei Joe Hoffers Verhören geraten auch die übrigen Familienmitglieder in den Verdacht, etwas mit dem Tod der Eigentümerin einer großen Glasfabrik zu tun zu haben. Doch Karl Axer bleibt der Hauptverdächtige, während sein Sohn, Dr. Herbert Axer, zunächst die "Schwarzkopf Spezial- und Laborglas GmbH" seiner Stiefmutter übernimmt. Gerichtsmediziner Dr. Robert Kolmaar und Staatsanwältin Dr. Tanja Rose kommen sich während der Untersuchungen beim "Schwarzkopf-Fall" etwas näher, doch als Anna zuhause ohne Wissen ihres Vaters eine große Party feiert, taucht Dr. Judith Sommer überraschend in Roberts Wohnung auf. Als dann auch noch Robert Kolmaar und Tanja Rose nach einem gemeinsamen Abendessen vor der Tür stehen, muss Robert feststellen, dass er nun ein neues Problem hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer) Dieter Mann (Prof. Dr. Bondzio) Gesine Cukrowski (Dr. Judith Sommer) Theresa Scholze (Anna Kolmaar) Claudia Messner (Dr. Tanja Rose) Helmut Griem (Karl Axer) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Frank Brühne Musik: Günther Fischer