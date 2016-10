ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Bella Block Das Gegenteil von Liebe D 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein kleiner, rothaariger Junge wird tot und missbraucht aufgefunden. Kurz darauf verschwindet der ebenfalls rothaarige, sechsjährige Oskar Liebich. Bella Block nimmt die Ermittlungen auf. Bella und ihr Team bekommen den Druck der emotional aufgepeitschten Öffentlichkeit zu spüren. Sie konzentriert ihre Ermittlungen auf Oskars Familie. Der Junge ist das zweite Kind von Thomas Engler und Susanne Liebich. Das Paar erwartet zurzeit wieder Nachwuchs und will heiraten. Bellas Nachforschungen bleiben erfolglos. Da wird Oskar gefesselt in einem leeren Schwimmbad gefunden, er ist tot. Die Obduktion ergibt, dass das Kind erfroren ist. Es wurde nicht missbraucht. Der Fall wird für Bella zunehmend zu einer emotionalen Belastungsprobe. Sie sucht Trost bei ihrem Lebensgefährten Simon. Doch er entzieht sich ihr. Bella entdeckt bald den Grund für ihre berechtigte Eifersucht: Die russische Literaturprofessorin Mascha Krasiwaja, die als Gastdozentin in Deutschland weilt, hat sich Simon leidenschaftlich genähert. Oskars Onkel Martin Engler macht sich verdächtig. Der Journalist scheint mit einer Exklusiv-Story über seinen Neffen seinen Job zu retten. Die achtjährige Ronja, das zweite Kind von Susanne Liebich und Thomas Engler, verschwindet. Susanne erleidet einen Schock und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der verzweifelte Thomas wird von seiner Ex-Frau Sabine und seiner ersten Tochter Laura umsorgt. Dabei blühen die sonst so verhärmt wirkende Frau und das traurige Mädchen auf. Die Suche nach Ronja läuft auf Hochtouren. Mit untrüglichem Instinkt dringt Bella Block in diesem Familiengestrüpp schließlich zur schrecklichen Wahrheit vor. Aber ein Mord bleibt am Ende doch unaufgeklärt. Und Bella und Simon müssen ihr privates Problem lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Rudolf Kowalski (Simon Abendroth) Bettina Hauenschild (Anke Ritter) Pit-Arne Pietz (Hans Teichert) Hansjürgen Hürrig (Oberstaatsanwalt Mehlhorn) Christian Berkel (Thomas Engler) Henriette Confurius (Laura Hoffmann) Originaltitel: Bella Block Regie: Dagmar Hirtz Drehbuch: Katrin Bühlig Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Annette Focks