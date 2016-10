NDR 22:30 bis 23:15 Magazin Sportclub D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Gäste im Studio: Torsten Lieberknecht, Trainer Eintracht Braunschweig Er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sorgt für Kontinuität: Torsten Lieberknecht. Gerade eben hat er seinen Vertrag bei Eintracht Braunschweig bis 2020 verlängert. Seit Mai 2008 ist der gebürtige Pfälzer Trainer der "Löwen". Seinerzeit drohte Eintracht Braunschweig, die Qualifikation für die 3. Liga zu verpassen, am Ende gelang sie knapp. 2011 folgte der Aufstieg in die 2. Bundesliga, nur zwei Jahre danach gar der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga. Davon darf die Mannschaft auch jetzt wieder träumen, schließlich steht Eintracht Braunschweig nach acht Spieltagen an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Moderatorin Valeska Homburg begrüßt den Coach im "Sportclub". Michael Biegler, Bundestrainer der Frauen im Handball Der ehemalige Trainer der HSV-Handballer ist seit diesem Jahr Coach der deutschen Handball-Frauen-Nationalmannschaft und will das Team für die Handball-WM 2017 im eigenen Land fit machen, die laut DHB-Vize Bob Hanning die "letzte Chance für den deutschen Frauenhandball" ist. Der 55-jährige Michael Biegler geht bei der Mammutaufgabe ungewöhnliche Wege. Der "Sportclub" war dabei. Die Themen der Sendung im Überblick: Fußball: Eintracht Braunschweig und der Vater des Erfolgs: Torsten Lieberknecht Die Nationalmannschaft zwischen Hamburg und Hannover Handball-Bundesliga: TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt Basketball-Bundesliga: Baskets Oldenburg - BG Göttingen Boxen: Flüchtlingsprojekt in Hamburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Valeska Homburg Gäste: Gäste: Torsten Lieberknecht (Trainer Eintracht Braunschweig), Michael Biegler (Bundestrainer der Frauen im Handball) Originaltitel: Sportclub