NDR 21:45 bis 22:30 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Erntedankfest liegt hinter ihnen, nun können sie bei Jörg Pilawa in der "NDR Quizshow" zu Gast sein: vier Landwirte und eine Landwirtin aus dem Norden. Es treten an: Almut Buchholz aus Uetze, Gerhard Volquardsen aus Reußenköge, Eckart Hoehne aus Bremen, Steffen Knust aus Sembzin und Matthias Peters aus Hamburg. Wird es der Landwirtschaftsmeister Gerhard Volquardsen, dessen Sohn 2015 sogar zur "Superleuchte des Nordens" gekürt wurde, auch schaffen, die "Leuchte des Nordens" zu gewinnen? Das wird sich am Ende dieser "NDR Quizshow" herausstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Almut Buchholz aus Uetze, Gerhard Volquardsen aus Reußenköge, Eckart Hoehne aus Bremen, Steffen Knust aus Sembzin, Matthias Peters aus Hamburg Originaltitel: Die NDR Quizshow Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Matthias Stelte/Tanja Becher Kamera: Peter Kühne