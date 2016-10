Phoenix 02:45 bis 04:45 Diskussion Zweites TV-Duell Clinton vs. Trump TV-Debatte der beiden US-Präsidentschafts-Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump D 2016 Live Live TV Merken Der US-Wahlkampf geht in die heiße Phase. Im zweiten von insgesamt drei TV-Duellen treffen die Spitzenkandidaten Hillary Clinton (Demokraten) und Donald Trump (Republikaner) aufeinander und stellen sich den Fragen von ABC-Moderatorin Martha Raddatz. Der Schlagabtausch vor der Wahl, die in diesem Jahr am 8. November stattfindet, sorgt traditionsgemäß für hohe Einschaltquoten. Alle US-Hauptnachrichtensender senden live, darunter CNN, Fox News und NBC. phoenix zeigt das TV-Duell an der Washington-Universität in St. Louis, Missouri live und im Zweikanalton. Im Studio spricht Moderator Thomas Bade mit den Politikwissenschaftlern Prof. Thomas Jäger und Andrew B. Denison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Bade Gäste: Gäste: Prof. Thomas Jäger (Politikwissenschaftler), Andrew B. Denison (Politikwissenschaftler)