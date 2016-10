Phoenix 17:00 bis 18:15 Magazin Thema Donald Trump - Der Kandidat D 2016 2016-10-11 10:45 Merken Donald Trump: ein Mann, der die amerikanische Nation spaltet - und sogar seine eigene Partei. Kaum ein Präsidentschaftskandidat hat jemals so sehr die Gemüter erhitzt wie der New Yorker Unternehmer und Milliardär. Im phoenix Thema blickt Moderator Hans-Werner Fittkau gemeinsam mit Marcus Pindur, ehemaliger Washington-Korrespondent des Deutschlandfunks, auf die aktuellen Entwicklungen im US-Wahlkampf. Thema ist unter anderem der Parteitag der Republikaner in Cleveland, bei dem Trump endgültig zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gewählt wurde. Neben Reden von Mike Pence, Vizepräsident-Kandidat, und Trumps Frau Melania wird dabei auch die Ansprache des texanischen Senators Ted Cruz aufgegriffen, der mit seiner Weigerung, Trump zu unterstützen, für einen parteiinternen Eklat gesorgt hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans-Werner Fittkau Gäste: Gäste: Marcus Pindur (ehemaliger Washington-Korrespondent des Deutschlandfunks) Originaltitel: Thema