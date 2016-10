Phoenix 10:00 bis 10:45 Dokumentation Verschollen in der Ostsee Das Rätsel von U 745 D 2013 2016-10-10 04:00 Live TV Merken Im Februar 1945 verschwindet das Nazi-U-Boot U 745 auf mysteriöse Weise in der Ostsee. Nur die Leiche des Kapitäns treibt auf der Insel Föglö an Land. 70 Jahre lang blieb das Schicksal der U 745 ein Rätsel - bis ein finnisches Taucherteam das Wrack entdeckte. Der Film geht auf Reise in die eisigen Gewässer der Ostsee, um die Geheimnisse des Nazi-U-Bootes zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verschollen in der Ostsee