Zee.One 22:10 bis 00:50 Actionfilm Chennai Express IND 2013 HDTV Rahul hat große Pläne: Endlich will er in Goa mit seinen Kumpeln mal richtig einen draufmachen. Da stirbt plötzlich der geliebte Großvater, bei dem Rahul aufgewachsen ist. Anstatt zum Partyurlaub anzutreten, soll Rahul nun die Asche seines Opas an einem berühmten Wallfahrtsort dem Meer übergeben. Auf dem Weg dorthin trifft er an Bord des "Chennai Express" auf die selbstbewusste Meena - und auf eine Menge Ärger: Die junge Frau befindet sich auf der Flucht vor den Schergen ihres Vaters, um der Zwangsheirat mit einem unliebsamen Grobian zu entgehen. Schon landet Rahul auf einer wilden Jagd durch die indische Provinz, auf der er eher unfreiwillig von Meena nicht mehr loskommt. Das turbulente Road-Movie aus der Schmiede von Comedy-King Rohit Shetty brachte das indische Dreamteam Shah Rukh Khan und Deepika Padukone nach "Om Shanti Om" erstmals wieder zusammen vor die Kamera. Bei seinem weltweiten Kinostart brach "Chennai Express" sämtliche Rekorde und wurde mit Preisen überschüttet. Bis heute rangiert der Film weit oben in den Hitlisten der erfolgreichsten Bollywood-Filme aller Zeiten. Schauspieler: Deepika Padukone (Meenamma Lochini Azhagusundaram) Shah Rukh Khan (Rahul) Satyaraj (Durgeshwara Azhagusundaram) Nikitin Dheer (Tangaballi) Jimmy Moses (LKW-Fahrer) Lekh Tandon (Dada ji) Sachin Tendulkar (Sachin) Originaltitel: Chennai Express Regie: Rohit Shetty Drehbuch: K. Subash Kamera: Dudley Musik: Vishal-Shekhar Altersempfehlung: ab 6