Jugendserie Ready for this Die Chance deines Lebens Das Solo / Schattenboxen AUS 2015

Das Solo: Die schüchterne Ava wird von ihrer Mitschülerin Jasmine mitgenommen zu einer Studioaufnahme mit einem bekannten DJ. Zunächst traut sich Ava nicht ins Mikro zu singen, doch dann taut sie auf. Mit ihrem gefühlvollen Gesang begeistert sie den DJ, der sie einlädt, mit ihm abends in einem Club zu singen. Ava ist unsicher, ob sie das trotz ihres Lampenfiebers schaffen wird. Am Abend schleicht sie sich gemeinsam mit den anderen aus dem Haus. Ihre Mitbewohner wollen Ava im Club unterstützen, aber die Türsteher lassen sie nicht hinein. Damit nicht genug, auf dem Heimweg werden sie alle von der Polizei aufgegriffen und zurück ins Arcadia-Haus zurück gebracht. Ihre Betreuerin Vee ist außer sich und verhängt eine ordentliche Strafe, die zwar wehtut, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der fünf Jugendlichen zusätzlich stärkt.

Schattenboxen: Levi entdeckt, dass Reece zu Hause Schwierigkeiten mit seinem Stiefvater hat und deshalb seit einiger Zeit heimlich in der Schule übernachtet. Er nimmt Reece mit ins Arcadia-Haus. Dylan bekommt Besuch von seinem ehrgeizigen Vater und traut sich nicht, ihm die Wahrheit über seine Musikstudien zu offenbaren. Er besucht Kurse für moderne Rock- und Popmusik statt klassischer Geigenkurse. Ava und Zoe entdecken die Wahrheit über Lilys Mutter.

Schauspieler: Majeda Beatty (Ava Ban) Christian Byers (Reece Scott) Madeleine Madden (Zoe Preston) Aaron McGrath (Levi Mackay) Liam Talty (Dylan Brockman) Leonie Whyman (Lily Carney) Lasarus Ratuere (Mick)

Originaltitel: Ready for this
Regie: Daina Reid, Adrian Russell Wills, Tony Krawitz
Drehbuch: Liz Doran, John Bell, Giula Sandler, Josh Mapleston, Kristen Dunphy, Kirsty Fisher, Leah Purcell, St
Musik: David McCormack