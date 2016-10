KI.KA 18:00 bis 18:15 Kinderserie Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Der Mond ist weg! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mond ist weg!: Als Wolle in der Nacht aufwacht, ist nicht nur Pferd weg, sondern auch der Mond. Gut, Pferd steckt einfach nur im Kühlschrank in der Küche, aber der Mond? Wolle muss ihn einfach wiederfinden. Mit Günnis Hilfe, einem Fernglas und sogar einer selbst gebauten Rakete versuchen die beiden, den Mond wiederzufinden ohne Erfolg. Doch dann ist er plötzlich wieder da schöner als je zuvor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Regie: Joachim Wolff, Dirk Nabersberg Drehbuch: Tordis Pohl, Carsten Haffke, Martin Paas, Martin Reinl, Nicholas Hause, Melanie Kuss Musik: Gerd Gerdes