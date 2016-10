KI.KA 14:10 bis 15:00 Trickserie Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf Pippi und das Pferderennen / Pippi und der Meisterganove CDN, S, D 1997 Stereo Live TV Merken Pippi und das Pferderennen: In dem kleinen Dorf von Pippi veranstaltet Frau Prysellius ein Pferderennen. Da Pippi die Ernsthaftigkeit des Rennens nicht erkennt, wird sie weggeschickt. Doch am Tag des Wettkampfes kann sie sich nützlich machen und Frau Prysellius das Leben retten. Pippi und der Meisterganove: Donner-Karlsson hat es sich in den Kopf gesetzt, Pippis Schatztruhe zu stehlen. Er will damit endlich seine gesellschaftliche Anerkennung als Super-Gauner erreichen. Mit Hilfe eines Handbuches für Kriminelle versucht er, Pippi zu überlisten. Aber seine nicht gerade große Intelligenz und die nicht auf den Kopf gefallene Pippi machen es ihm schwer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pippi Longstocking Regie: Paul Riley Drehbuch: Catharina von Stackelberg Musik: Tim Thorney, Carl Lenox, Brent Barkman

