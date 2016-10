KI.KA 09:50 bis 10:15 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Verliebt in einen Gnom / Der Piratenschatz GB 2009-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Verliebt in einen Gnom: Es ist der erste Frühlingstag im kleinen Königreich. Tulpen und Narzissen blühen und Igel erwachen aus dem Winterschlaf. Allerdings erwacht auch der Gnom, und er hat großen Appetit. Er geht in den Elfenbaum und isst den Elfen alle Vorräte weg. Währenddessen ist beim kleinen Schloss auch die Gnomenfrau Gloria erwacht und futtert mit großem Appetit. Die Elfen und Feen müssen sich etwas einfallen lassen, um die beiden Vielfraße wieder los zu werden. Der Piratenschatz: Rotbart, der Elfen-Pirat und Captain Squid streiten sich, wer von ihnen der beste Pirat sei. Ein guter Pirat hat das beste Versteck für seinen Piratenschatz. Er zeichnet es zwar in seine Piratenschatzkarte ein, aber es muss trotzdem schwer zu finden sein. Als Captain Squid seine Piratenkarte liegen lässt, kommt Rotbart auf die Idee, nach seinem Schatz zu suchen, um zu beweisen, dass Captain Squid der schlechtere Pirat ist. In Begleitung von Ben, Holly und Nanny Plum macht sich sein Schiff auf den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott