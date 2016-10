KI.KA 08:05 bis 08:35 Kindersendung Geschichten von überall Mein Hund Cezar / Love, Cakes and Rock'n'Roll EU Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mein Hund Cezar: Als Akos' Papa ihm einen Hund schenkt, ist der Junge erstmal enttäuscht Seine Mutter hatte ihm doch einen niedlichen Welpen versprochen, den er ganz alleine aussuchen darf! Und jetzt ist da dieser riesige, seltsame Schäferhund, der nicht gehorcht, nichts apportiert und überhaupt wenig kann. Akos verliert schnell die Lust, sich mit Cezar zu beschäftigen. Doch als er das Mädchen Lili trifft, lernt Akos, dass es sich lohnt, nicht zu schnell aufzugeben. Love, Cakes and Rock'n'Roll: Nele und Yannick sind von klein auf beste Freunde. Niemand würde jemals denken, dass etwas zwischen sie kommen könnte. Als der neue Nachbar Danny im Wohnblock einzieht, ist Nele hin und weg - Danny muss erobert werden. Yannick unterstützt sie bei der Mission zunächst dabei, ein neuer Freund schadet schließlich nicht. Doch als Nele schließlich den wahren Charakter von Danny erkennt, ist sie bereits drauf und dran Yannick zu verlieren. Jetzt muss sie sich etwas einfallen lassen ? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Troubleshooters Regie: Balázs Déri, Benjamin Gutsche Drehbuch: Georgina Heged?s, Benjamin Gutsche