Bergzabern in der Pfalz, Juni 1921. Eine große Frau des 20. Jahrhunderts ist zu Besuch bei Freunden und erlebt ihre Nacht der Entscheidung: Edith Stein, 29 Jahre alt, ledig, Jüdin, Philosophin, Atheistin. Was in dieser Nacht genau geschieht, weiß nur Edith Stein selbst, es gibt sonst keine Zeugen. Und Edith Stein hat sich später immer nur sehr zurückhaltend dazu geäußert. Nur so viel deutet sie an: ein Buch habe in dieser Nacht ihrem Ringen um den wahren Glauben ein Ende gemacht: "Das Leben der heiligen Theresia von Jesu". Diese Lektüre fesselt die junge Frau so sehr, dass sie nicht mehr an Schlaf denken kann. Edith Stein wurde 1891 in Breslau als elftes Kind einer jüdischen Holzhändlerfamilie geboren. Sie selbst bezeichnet sich in ihren Jugend- und Studentenjahren als Atheistin. Nach einem glänzenden Abitur studiert sie in Breslau Geschichte und Germanistik, dann ab 1913 außerdem noch Philosophie und Psychologie in Göttingen, Sie gehört bald zum engeren Kreis des Philosophen Edmund Husserl, Begründer der Phänomenologie. Als Edmund Husserl 1916 nach Freiburg berufen wird, folgt ihm Edith Stein, wird seine Assistentin und promoviert bei ihm. Obwohl sie alle wissenschaftlichen Voraussetzungen glänzend erfüllt, wird sie weder von Husserl in Freiburg, noch an anderen Universitäten zur Habilitation zugelassen - weil sie eine Frau ist. "Auf der Suche nach Intensität und Tiefe wendet sie sich der christlichen Literatur zu, fasziniert vor allem von Augustinus, zeitweise von Luther, und von Teresa von Avila". In der Juni-Nacht des Jahres 1921 liest Edith Stein jenes Buch, in dem Teresa von Avila ihren inneren Weg zu Gott beschreibt. Im leidenden Christus erkennt sie die grenzenlose Liebe Gottes. Sie ist ein Geheimnis, das der Mensch mit seinem Verstand nicht begreifen kann. Man kommt diesem Geheimnis nur in liebender Hingabe wirklich näher. Edith Stein ist fasziniert. Sie sieht sich am Ende ihrer Suche. Nach dieser Nacht wird sie vom Judentum zum Katholizismus konvertieren. In der Kirche von Bergzabern wird sie getauft. Nach ihrer Taufe wird Edith Stein Lehrerin in Speyer und anschließend Dozentin am Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik; 1933 erhält sie Berufsverbot. Im selben Jahr trat sie als Novizin in das Kölner Karmelkloster ein. 1938 übersiedelt sie wegen ihrer jüdischen Herkunft in den holländischen Karmel Echt. 1942 wird sie dort von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz verschleppt, wo sie am 9. August 1942 in der Gaskammer umkommt. Von Papst Johannes Paul II. wird sie 1987 selig- und 1998 heiliggesprochen.