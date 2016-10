ARD alpha 18:00 bis 18:30 Magazin PULS Qualitätsfernsehen deines Vertrauens D 2016 16:9 Live TV Merken * "Ich bin schwarz!" - Neues Selbstverständnis junger schwarzer Menschen in Deutschland. Drei Songs sind dieses Jahr in Deutschland von schwarzen Musikern rausgekommen - und alle haben die gleiche Message: "Ich bin schwarz." Die Songs haben mittlerweile zusammen mehr als zwei Millionen Klicks auf Youtube. Was passiert da? PULS fragt junge Schwarze wie Nura von SXTN nach ihrem Selbstverständnis. * Flaschendrehen mit den Sportis - "Unser Album ist wie eine Katze": Kitsch-Alarm! Das neue Album "Sturm und Stille" der Sportfreunde Stiller klingt sehr nach heile Welt: Liebe, Schweben, Jubel, Feiern, Geschenke. Aber das kann doch nicht alles sein. PULS trifft die Sportfreunde und dreht ihnen den Kitsch-Hahn zu. * BigData-Analyse - Wie sexistisch ist Deutschrap? Schlampe, Miststück, Nutte: Kann Deutschrap überhaupt ohne Beleidigung? PULS hat analysiert, wie häufig auf den erfolgreichsten Deutschrap-Alben der letzten 16 Jahre sexistische Zeilen gerappt wurden. * Lederhosentraining - Liegestütze in Lederhose: Schweiß, Tränen, Leder - und alles for free. Das Lederhosentraining im Englischen Garten in München hat sich zu einer Massen-Fitness-Stunde entwickelt. Aber das reicht Trainer Klaus Reithmeier noch lange nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ariane Alter, Sebastian Meinberg Originaltitel: PULS