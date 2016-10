ARD alpha 14:00 bis 14:45 Bildungsprogramm Tele-Akademie: Prof. Dr. Heinz Bude Bildungspanik - Was unsere Gesellschaft spaltet D 16:9 Live TV Merken Eine große Sorge hat die Gesellschaft erfasst: Werden die Schüler und Studenten eines Tages gegen die internationale Konkurrenz bestehen können? Die Ergebnisse der PISA-Studien wecken gehörige Zweifel und haben eine Grundsatzdiskussion über das Schulsystem ausgelöst. Dabei wird selten darüber gesprochen, was gelernt werden soll, viel häufiger geht es um die Verteilung von Bildungschancen. Denn gerade die Bildung ist ein Feld, auf dem man soziale Unterschiede ausspielen kann. Das Bedürfnis, sich zu unterscheiden, und die Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg lassen sich nicht wegdiskutieren, das haben die gescheiterte Reform in Hamburg genauso wie der Run auf teure Privatschulen gezeigt. Wie viel Gleichheit braucht die Gesellschaft? Wie viele Unterschiede erträgt sie und was bedeutet das für das Schulsystem? Professor Dr. Heinz Bude lehrt Makrosoziologie an der Universität Kassel. Er leitet außerdem den Arbeitsbereich "Die Gesellschaft der Bundesrepublik" am Hamburger Institut für Sozialforschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tele-Akademie

