Es ist schon Tradition geworden, dass jedes Jahr eine der ARD-Anstalten ein Festkonzert zum "Tag der deutschen Einheit" veranstaltet. 1996 ist es zum ersten Mal der Bayerische Rundfunk, der aus dem Herkulessaal der Residenz in München mit seinem Sinfonieorchester unter der Leitung des Chefdirigenten Lorin Maazel dieses Sonderkonzert ausgerichtet hat. Auf dem Programm stand die 8. Sinfonie von Anton Bruckner. Bruckner widmete "in tiefer Ehrfurcht" diese monumentale Sinfonie Kaiser Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn, der großzügig die herstellungskosten, d.h. das Lektorat und die Druckkosten, für diese Sinfonie übernahm. Hans Richter, einer der führenden Dirigenten seiner Zeit, brachte die Sinfonie am 18. Dezember 1892 in Wien zur Uraufführung, wobei Anton Bruckner "begeisterte Huldigungen" von seiten der Wiener Philharmoniker und des Publikums entgegennehmen konnte.