ARD alpha 10:00 bis 10:15 Kindersendung Ralphi Münzen Münzen D 16:9 Ralphi geht gemütlich spazieren, da trifft er plötzlich zwei Räuber mit einer großen Kiste voller Gold. Die Räuber freuen sich diebisch über ihre Beute und wollen Ralphi auf keinen Fall zu nah heranlassen. Aber Ralphi will gar nichts von ihrem Gold, denn er sieht sofort, dass alles nicht echt ist. Schließlich war er mal im Bayerischen Hauptmünzamt, wo jeden Tag Kisten voller Geld geprägt werden. Und es ist absolut unmöglich dort etwas zu klauen! Aber jetzt will er noch mehr über Münzen wissen und besucht einen Künstler, der die Zeichnungen entwirft, die auf den Münzen drauf sind. Für eine Münzschablone braucht man nämlich gar kein Metall, sondern viel Gips und Leim. Vielleicht gibt es jetzt bald eine "Ralphi-Gedenk-Münze"?! Und für die Räuber aus der Puppenkiste hat Ralphi nun einen richtigen Schatz... Originaltitel: Ralphi