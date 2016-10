3sat 04:05 bis 04:45 Dokumentation Wir sind die Schweiz Ein Tag im August CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Schweiz ist ein Land, in dem man gern lebt, in dem eigentlich alles funktioniert. Viele Menschen tragen Tag für Tag dazu bei. Sie sind ein wichtiger Teil der Schweizer Identität. In dieser Folge kehrt Maria Cardoso die Straßen Zürichs, Touring Club Schweiz-Patrouilleur Marcel Blum hilft Menschen, die eine Autopanne haben, Regula Fankhauser arbeitet als Rettungssanitäterin in der Stadt Bern und Chasper Mischol fährt Postauto im Unterengadin. 47 Jahre alt ist Maria Cardoso und Straßenkehrerin in der Stadt Zürich. Um vier Uhr früh, wenn Zürich noch schläft, beginnt ihr Dienst. Sie kam mit ihrem Mann aus Portugal in die Schweiz, als sie 18 Jahre alt war. Die beiden sind ein unzertrennliches Team, beruflich und privat. Bis vor 14 Jahren arbeiteten sie zusammen in der Gastronomie in verschiedenen Tourismusregionen. Seither sind sie bei der Zürcher Stadtreinigung angestellt. Kinder haben Maria und Mario Cardoso nicht, denn als sie in die Schweiz kamen, durfte man als Saisonarbeiter keine Kinder mitbringen. Deshalb verzichteten sie damals auf Nachwuchs. Als sie endlich die nötige Bewilligung bekamen, um in der Schweiz zu bleiben, wurde Maria Cardoso krank und konnte nicht mehr schwanger werden. Heute ist sie wieder gesund und hat sich auch damit arrangiert, dass sie zwischen zwei Welten lebt und in Portugal mittlerweile auch "Ausländerin" ist. Marcel Blum ist gelernter Mechaniker und Service-Patrouilleur beim Touring Club Schweiz (TCS) in der Region Innerschweiz. Der 40-Jährige hilft seit zwölf Jahren Menschen, die mit ihrem Auto stehen bleiben. Bei den meisten Pannen ist es die Batterie, die nicht mehr funktioniert. Er ist verheiratet und Vater von zwei Jungs, neustes Familienmitglied ist ein junger Hund. Marcel Blum selbst ist in einer kinderreichen Familie auf dem Land aufgewachsen. Sein größter Traum wäre es, nach Schweden auszuwandern, seine Frau und Kinder möchten allerdings nicht weg. Auch er ist im Grunde sehr verwurzelt hier und seit Kurzem Vereinspräsident der Älpler-Frönde Wärtischtei. Diese Freiwilligenorganisation hält Wanderwege und öffentliche Grillanlagen instand. Einmal im Monat treffen sich die Männer zum Arbeiten und feiern dann gerne bis in die Nacht hinein. Die 40-jährige Bernerin Regula arbeitet Teilzeit im Notfallteam der Rettungspolizei in Bern. Zu dritt rücken sie zwischen sieben und zwölf Mal täglich aus. 18 Leute leisten hier insgesamt etwa 48 Einsätze pro Tag, sei es, dass ein Velofahrer stürzt, jemand falsche Tabletten einnimmt oder sich an einem Stück Fleisch verschluckt. Die allermeisten Fälle gehen glimpflich aus, aber die schwereren Fälle belasten Regula Fankhauser natürlich schon. Vor allem den Suizid junger Menschen findet sie schwierig zu verarbeiten. Leider würden solchen Fälle zunehmen, erklärt sie. Zudem ist die Rettungssanitäterin ausgebildete Bäuerin und bewirtschaftet mit ihrem Mann zusammen dessen elterlichen Bauernhof. Sie schätzt die Abwechslung zwischen ihren beiden Jobs, doch der Hof ist ihre Heimat und ihr Paradies. Sie findet die Landschaft großartig in der Schweiz und möchte nirgendwo anders leben. Der 63-jährige Chasper Mischol ist Postautochauffeur im 70-Seelendorf Vnà im Unterengadin. Ursprünglich ist er gelernter Maurer, arbeitet aber seit 44 Jahren Teilzeit als Postautochauffeur. Früher wohnte er mit seiner Familie in Vnà, heute lebt er den Sommer über mit seiner Partnerin Doris auf einem Maiensäss. Für Chasper hat sich damit einen Traum erfüllt, er wollte schon immer auf dem Maiensäss eine Besenbeiz - ein Winzer Gastbetrieb - haben. Dank Doris kann er diesen Traum nun leben. Zudem liebt er Esel. Felix und Julia, seine beiden Esel, sind für ihn wie Kinder. Im Sommer hütet er noch acht andere Esel dazu. Chasper Mischol genießt sein gemütliches Leben und die Natur. Seine Frau würde gerne häufiger reisen, der 63-Jährige war dagegen bislang nur einmal im Ausland. Er ist sehr verwurzelt in den Bergen und fährt die 3,3 Kilometer lange Strecke zwischen Vnà und Ramosch mit dem kleinen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir sind die Schweiz