3sat 21:50 bis 23:10 Komödie Anleitung zum Unglücklichsein D 2012 Nach einer Vorlage von Andrea Willson Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Erfolg im Beruf, Pech in der Liebe? Tiffany ist überzeugt, dass dieser Spruch haargenau auf sie zutrifft. Ihr Berliner Feinkostgeschäft läuft bestens - mit Männern läuft aber nichts. Ihnen begegnet die Endzwanzigerin nach dem Motto: "Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht." Auch sonst ist die hübsche junge Frau scheinbar resistent gegen jeden Optimismus und außerdem ziemlich abergläubisch. Doch dann treten gleich drei Männer in ihr Leben. Diese könnten kaum unterschiedlicher sein: der feinsinnige Hans, ihr Klavierlehrer aus Kindertagen, zieht in die Nachbarwohnung und weckt bei Tiffany alte Schwärmereien; der draufgängerische Kripo-Beamte Frank redet nicht lange um den heißen Brei herum und drückt ihr gleich beim ersten Date einen Kuss auf die Lippen. Der Fotograf Thomas wiederum kommt regelmäßig zum Mittagessen in ihren Laden und wirkt durch seine Zurückhaltung umso interessanter. Aber wer von ihnen könnte der Richtige für sie sein? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage gelingt es Tiffany mit traumwandlerischer Sicherheit, von einem Fettnäpfchen ins nächste zu stapfen. Und zu allem Überfluss erscheint in den unpassendsten Momenten auch noch ihre tote Mutter, um sie mit spöttischen Kommentaren und wenig hilfreichen Ratschlägen aus dem Konzept zu bringen. Keine Frage, der Weg zum großen Liebesglück ist für Tiffany mit jeder Menge Stolpersteinen gepflastert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Wokalek (Tiffany Blechschmid) Iris Berben (Tiffanys Mutter) Richy Müller (Hans Luboschinski) David Kross (Benno) Benjamin Sadler (Frank Henne) Itay Tiran (Thomas Paulson) Michael Gwisdek (Paul) Originaltitel: Anleitung zum Unglücklichsein Regie: Sherry Hormann Drehbuch: Sherry Hormann Kamera: Wojciech Szepel Musik: Stéphane Moucha, Maurus Ronner Altersempfehlung: ab 6