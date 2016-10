3sat 16:55 bis 18:30 Komödie Italienreise - Liebe inbegriffen D 1958 Nach dem Roman von Barbara Noack Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vom grauen Berlin in den sonnigen Süden: Unter der Leitung des Reiseführers und Kunsthistorikers Robert Florian tritt eine muntere Touristengruppe eine Rundreise durch Italien an. Zu der illustren Busbesatzung gehören unter anderem der bodenständige Handwerker Kümmel, der scheue, von seinem Job frustrierte Buchhalter Primus, das einsame Fräulein Herzberg, das alte Ehepaar Karl und Kätchen - und ein alleinreisendes, attraktives Fotomodell. Die hübsche Ilse ist sogar ohne Begleiter unterwegs - für Robert ist es da Ehrensache, sich ihrer anzunehmen. Ilse hat in dem Tierarzt Hans zwar einen Bräutigam, aber die Flirtversuche des weltgewandten Robert lässt sie sich trotzdem gerne gefallen. Der eifersüchtige Hans hat indes einen Aufpasser bestellt: Ilses vorlauter jüngerer Bruder Herbert stößt überraschend zu der Gruppe, um sein Schwesterchen im Auge zu behalten. Auch Hans heftet sich in seinem Cabrio an die Fersen der Busreisenden. Deren straff geplante Route führt von Venedig über Rom und Neapel bis nach Sorrent - für geruhsame Stadtbummel bleibt da keine Zeit, bei den Führungen müssen sie mit anderen Reisegruppen um die beste Sicht kämpfen. Doch Ilse hat sowieso keinen Kopf für die Sehenswürdigkeiten Italiens. Sie genießt vielmehr das kokette Spiel mit Roberts galanten Avancen und Hans' brennender Eifersucht. Bis eine reiche Amerikanerin auftaucht und ebenfalls Interesse an einem ihrer zwei Herren zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hubschmid (Robert Florian) Susanne Cramer (Ilse Knopf) Hannelore Schroth (Frl. Herzberg) Bum Krüger (Herr Kümmel) Walter Koch (Herbert Knopf) Walter Feuchtenberg (Herr Primus) Franz Otto Krüger (Herr Düvenasch) Originaltitel: Italienreise - Liebe inbegriffen Regie: Wolfgang Becker Drehbuch: Jochen Huth Kamera: Heinz Pehlke Musik: Friedrich Schröder Altersempfehlung: ab 6