Parag Khanna: Eine Welt ohne Grenzen

Parag Khanna entwirft im Gespräch mit Wolfram Eilenberger eine Weltkarte für das 21. Jahrhundert. Wie sähe die Welt aus, in der sich die Menschen frei bewegen könnten wie Güter und Geldflüsse? Der in Indien geborene Experte für Geopolitik ist einer der führenden Globalisierungstheoretiker der Gegenwart. Er gehörte zum Beraterstab von Barack Obama und lehrt heute in New York und Singapur. Im Gespräch erzählt er von seiner Vision: einer Welt ohne Grenzen.

Moderation: Wolfram Eilenberger
Gäste: Parag Khanna (Experte für Geopolitik)