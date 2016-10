Niederlande 2 00:10 bis 00:45 Sonstiges Andries David Heek NL 2016 HDTV Merken Hij was een paar jaar predikant binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, maar dat beviel hem en de gemeente niet zo goed. Nu is hij spreker, coach en internetevangelist bij de organisatie Agapè (en scheidsrechter bij de KNVB). Hij spreekt graag over Jezus en dan met name met mensen die aan de rand van de kerk staan of helemaal buiten de kerk. Want zoekers hebben zijn hart. Hij vindt dan ook dat gevestigde kerken veel meer aandacht voor zoekers zouden moet hebben. Om hen te bereiken wil hij onconventionele taal en vormen gebruiken. Daarom ook spreekt hij vrijmoedig over de momenten dat hij echt God heeft ervaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andries Knevel Originaltitel: Andries