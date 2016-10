Niederlande 2 10:05 bis 10:15 Sonstiges Metterdaad Oeganda NL 2016 HDTV Merken In de Pokot-gemeenschap is het heel normaal om tienermeisjes te besnijden voordat ze worden uitgehuwelijkt. Met name de mannen spelen een grote rol in het voortzetten van deze traditie. Het zou overspel voorkomen in de maanden dat de mannen van huis zijn met hun kudde. Doordat meisjes die besneden zijn een veel grotere bruidsschat opleveren, dwingen vaders hun dochters om deze verminking te ondergaan. Juist daarom is het van groot belang dat er mannen opstaan tegen deze gruwelijke traditie. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Metterdaad