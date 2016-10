Niederlande 2 08:00 bis 08:25 Sonstiges De Wandeling Natascha Kampusch NL 2016 HDTV Merken Joris Linssen wandelt voor deze bijzondere wandeling in Wenen met Natascha Kampusch, beroemdheid tegen wil en dank. Als tienjarig meisje werd ze ontvoerd op weg naar school. In 2006 wist ze na achtenhalf jaar gevangenschap te ontsnappen aan haar kidnapper Wolfgang Priklopil. In haar nieuwe boek "Natascha Kampusch: 10 jaar vrijheid" vertelt ze hoe het haar is vergaan de afgelopen tien jaar. Met Joris wandelt ze door de straat waar ze als klein meisje het busje van Priklopil ingesleurd werd. In het gesprek bekent ze zich nog steeds niet vrij te voelen. De zinnetjes die ze in gevangenschap opschreef om zichzelf moed te geven: 'Geloof dat je iets waard bent', Hou vol het gaat je lukken' en "Wees sterk" heeft ze nu eigenlijk nog steeds nodig. In Google-Kalender eintragen Moderation: Joris Linssen Originaltitel: De wandeling