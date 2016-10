Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Speed of Life - Momentaufnahmen des Lebens Die Sonora-Wüste USA 2010 Merken Im Südwesten der USA befindet sich ein einzigartiger und erbarmungsloser Lebensraum: Die Sonora-Wüste. Brütende Hitze, lang anhaltende Dürreperioden und spärliche Vegetation: Nur wer sich perfekt an diese Umgebung angepasst hat, kann hier überleben. Diese Folge von "Speed of Life" zeigt atemberaubende Bilder besonders bissiger Wüstenbewohner - vom Angriff eines majestätischen Falken, über den ungleichen Kampf zwischen Vogelspinne und Maus bis hin zum Abwehrverhalten tödlicher Klapperschlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Speed of Life