Animal Planet 20:15 bis 20:40 Dokumentation Charlie und die wilden Bären GB 2008 Seit mehr als 20 Jahren lebt Charlie Vandergaw als Einsiedler in der Wildnis Alaskas. Aber selbst in dieser Abgeschiedenheit ist er nicht so allein, wie man denken könnte: Denn Charlie teilt sich sein Leben und sein Territorium rund um die kleine Hütte mit einer wilden Bärenpopulation. Über die Jahre konnte der tierliebe Sonderling eine außergewöhnliche wenn auch umstrittene Beziehung zu den Bären aufbauen. Doch egal ob neugieriger Schwarzbär oder riesiger Grizzly: Im Umgang mit den wilden Raubtieren ist absolute Vorsicht geboten. Diese Erfahrung muss auch Kameramann Richard Terry machen, der die einzigartige Gelegenheit hat, den "Bärenflüsterer" hautnah in der Wildnis Alaskas zu begleiten: Er wird Zeuge teilweise gefährlicher Begegnungen zwischen Mensch und Bär und dokumentiert über ein halbes Jahr das ungewöhnliche Leben des Charlie Vandergaw. Originaltitel: Stranger Among Bears