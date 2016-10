Animal Planet 14:00 bis 14:25 Dokumentation Dunkle Wildnis - Räuber der Nacht Kaimane USA 2008 Merken Wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, kann schnell zu einem lebensgefährlichen Abenteuer werden. Vor allem nach Sonnenuntergang. Denn wenn es Nacht wird in der Wildnis, erwacht eine fremde und geheimnisvolle Tierwelt zum Leben: Hungrige Wölfe durchstreifen die Wälder, Fledermäuse schwärmen aus, Giftschlangen lauern im Unterholz. In "Dunkle Wildnis - Räuber der Nacht" wagt sich Tier-Experte Brandon McMillan in unzugängliche Gebiete auf der ganzen Welt, um mehr über das nächtliche Verhalten der Tiere zu erfahren. Er kämpft sich durch den peruanischen Dschungel, legt sich in der afrikanischen Savanne auf die Lauer und watet durch die Sümpfe der Everglades - immer auf der Suche nach nachtaktiven Exoten des Tierreichs. Ausgerüstet mit modernen Wärmebildkameras und neuester Infrarottechnik gelingt es McMillan, seltene Tierarten aufzuspüren und einzigartige Bilder ihres nächtlichen Lebens einzufangen. Doch trotz jahrelanger Erfahrung muss der Abenteurer bei seinen Expeditionen stets auf der Hut und hellwach sein: Egal ob Löwen, Hyänen oder Alligatoren - unzählige Raubtiere gehen im Schutz der Dunkelheit auf Jagd nach Beute. Damit wird jeder Schritt zur tödlichen Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Night

