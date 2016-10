Disney XD 10:05 bis 10:30 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XY - Erkundungen in Kalos Ein schicker Kampf! J 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Als unsere Helden in Romantia City ankommen, erfährt Ash von Serena, dass die Arenaleiterin Valerie auch eine berühmte Modedesignerin ist. Doch zum Leidwesen von Ash und einem weiteren Herausforderer namens Sawyer ist die Arena wegen einer Modenschau geschlossen, weswegen natürlich auch keine Kämpfe stattfinden! Ash und Sawyer entschließen sich kurzerhand, einen Kampf gegeneinander auszutragen. Währenddessen bewundern Serena und Heureka Valeries wunderschöne Entwürfe... und werden dann als Ersatzmodels für die Modenschau angeheuert! Als unsere Helden in Romantia City ankommen, erfährt Ash von Serena, dass die Arenaleiterin Valerie auch eine berühmte Modedesignerin ist. Doch zum Leidwesen von Ash und einem weiteren Herausforderer namens Sawyer ist die Arena wegen einer Modenschau geschlossen, weswegen natürlich auch keine Kämpfe stattfinden! Ash und Sawyer entschließen sich kurzerhand, einen Kampf gegeneinander auszutragen. Währenddessen bewundern Serena und Heureka Valeries wunderschöne Entwürfe . und werden dann als Ersatzmodels für die Modenschau angeheuert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY