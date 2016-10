Disney XD 06:00 bis 06:20 Trickserie Pokémon - Die TV-Serie: XY - Erkundungen in Kalos Jenseits des Regenbogens! J 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Pikachu, Dedenne und Felino sind entführt worden und nach einem harten Kampf gegen Florges ist Viscogon nicht mehr in der besten Verfassung! Dennoch machen sich unsere Helden auf die Suche und bald wird der eigentliche Grund klar, wieso Viscogons Zuhause angegriffen wurde: Florges kümmert sich um ein trauriges kleines Floette, das das Heilwasser der Quelle braucht, um gesund zu werden. Das Wasser jedoch scheint zu versiegen. Kurz darauf entdecken unsere Helden die Wahrheit: Team Rocket legt nach und nach die Sumpfgebiete trocken, um das Heilwasser zu verkaufen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: XY