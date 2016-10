TNT Comedy 00:10 bis 00:35 Comedyserie Angie Tribeca Mord über den Wolken USA 2015 16:9 Merken Der Lieutenant ist entsetzt: Erneut kam ein Passagier der ersten Klasse tot am Flughafen von Los Angeles an. Tribeca, Geils und Tanner sollen in dem Todes-Flugzeug verdeckt ermitteln und den Mörder auf frischer Tat erwischen. Das einzige Problem: Ausgerechnet bei diesem Flug ist Tribecas Cousine zweiten Grades als Flugbegleiterin an Bord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Chidi Ajufo (Chimney Sweep) Ryan Chase (Tough Guy) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Jon Poll Drehbuch: Ira Ungerleider, Jeff Astrof Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham