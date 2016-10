TNT Comedy 16:00 bis 16:25 Comedyserie Angie Tribeca Die mit der Bombe USA 2015 16:9 Merken Geils wurde entführt und der Lieutenant ist entsetzt! Tribeca ist zu allem bereit, um ihren Partner zu retten, bevor es zu spät ist. Was ist dieses Mal das Problem? Nun ja, wir werden einfach abwarten müssen, was passiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Ryan Hansen (Wilson Phillips) John Gemberling (Hipster Barista) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Ira Ungerleider Drehbuch: Marisa Pinson Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham