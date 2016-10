TNT Comedy 11:45 bis 12:10 Comedyserie Friends Liebe? Nein, doch nicht! USA 1994 16:9 Merken Bereits in der Pilotfolge der Kult-Sitcom stehen Probleme in Sachen Liebe auf der Tagesordnung. Ross stellt verzweifelt fest, dass seine Ex-Frau eine lesbische Beziehung eingegangen ist, während Monica von Chandler und Joey wegen eines bevorstehenden Dates aufgezogen wird. Und plötzlich steht Rachel, Monicas beste Jugendfreundin, vor der Tür. Sie hat ihren Verlobten vor dem Altar stehen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Leblanc (Joey) Matthew Perry (Chandler) Courteney Cox (Monica) Jennifer Aniston (Rachel) David Schwimmer (Ross) Lisa Kudrow (Phoebe) John Allen Nelson (Paul) Originaltitel: Friends Regie: James Burrows Drehbuch: David Crane, Marta Kauffman Kamera: Ken Lamkin Musik: Michael Skloff